"قطع شرايين يده".. المشهد الأخير في انتحار مدرس بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ضائق مالية ألمت بمدرس أصيب على إثرها بأزمة نفسية دفعته لاتخاذ قراره بالرحيل عن عالمنا بشكل مأساوي تاركا أسرته، كتب أحداث الفصل الأخير من حياته منتحرا، أمسك آلة حادة وقطع شرايين يده ليفارق الحياة سريعا.
داخل منزل بسيط بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، سجلت قوات الشرطة ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص في ظروف غامضة.
منافذ الشقة (باب - نوافذ) لا توجد بها آثار كسر، محتويات الشقة في موضعها دون بعثرة وسرقة، المقدمات تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
تحريات العقيد محمد عرفان مفتش شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى وكيل الفرقة، توصلت إلى أن الجثة لمدرس يُدعى "و.د." كان يعاني من أزمة نفسية دفعته للانتحار بقطع شرايين يده.
سريعا، وصل فريق من النيابة العامة ورجال الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة ومسرح الواقعة، وتوصلت جهودهم إلى ذات النتيجة ليتم نقل الجثة إلى المشرحة انتظارا للتصريح بدفنها.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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