قتلوه أمام زوجته.. المشهد الأخير لضحية خلافات جيرة في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شقيقان ونجل عمهما تجردوا من المشاعر الإنسانية، انهالوا بالضرب على جارهم أمام زوجته فعاجله أحدهم بضربة على رأسه بواسطة حجر ليصاب الجار بنزيف داخلي أنهى حياته، لتلقي الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة قسم إمبابة.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي، وكشفت المعاينة أن الجثة لشخص ثلاثيني يرتدي ملابسه كاملة، وبها آثار سحجات وكدمة بالرأس.

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تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، توصلت إلى أن شقيقين ونجل عمهما وراء ارتكاب الواقعة، إذ وقعت بين الطرفين مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الثلاثة عليه بالضرب، وأجهز عليه أحدهم مستخدما "حجر" ليصاب بنزيف داخل في المخ فارق على إثره الحياة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد بهاء معاون مباحث إمبابة، من ضبط المتهمين الثلاثة، وأقروا بارتكاب الجريمة، وأرجعوا السبب إلى خلافات جيرة وتجدد خلافات قديمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.