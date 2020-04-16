شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية» تطهر مستشفى الحجر الصحي بالباجور وعدد من المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بكل المناطق والتي تتضمن مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحطات المياه والصرف والمباني الإدارية بالشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات صحيفة، أن أعمال التطهير تتم يوميا وبصفة دورية وفقا لخطة جهود الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، وحرصاً على صحة وحياة المواطنين وانطلاقاً من دور الشركة المجتمعي تجاه أبناء المحافظة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى هذا الوباء من خلال تعقيم وتطهير هذه الأماكن.

ولفت إلى أن أعمال التطهير اليوم شملت عدد من الأماكن الحيوية بمركز الباجور (مركز شرطه الباجور من الداخل والخارج، غرف الحجز الموجوده بالمركز، مستشفى الحجر الصحي، فرع شركه الكهرباء للمره الثانيه) والتى يتم تعقيمهما بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

اعمال التطهير والتعقيم بمستشفي الحجر الصحي بالباجور فى المنوفية