شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة رابطة الجالية المصرية ومدرسة نجيب محفوظ.. مبادرة كلنا واحد تمتد إلى ميلانو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت الجالية المصرية في مدينة ميلانو الإيطالية مبادرة «كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية من جميع أنواع المنتجات الغذائية والأدوية لمساعدة جميع الأسر الإيطالية والمصريه والأسر الأخرى من جميع الجنسيات وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من أغذيه وأدوية، وذلك بالتعاون بين رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها ومدرسة نجيب محفوظ بميلانو مع جمعية آيريس الإيطالية في ميلانو والجمعية المصرية الإيطالية بمدينة بريشيا.

ويقول محمود عثمان، رئيس رابطة الجالية المصرية بميلانو ومدرسة نجيب محفوظ بميلانو، إن هذه المبادرة تمثل أرقي معاني التفاعل الإنساني في هذا التوقيت البالغ الصعوبة وتظهر المعدن النفيس للمواطن المصري في الخارج، وخاصة في الشمال الإيطالي والذي أسهم في تقديم هذة التبرعات رغم تدهور الوضع الاقتصادي وعدم ذهاب الكثير إلى أعمالهم في ظل الحظر المفروض الآن.

وأضاف عثمان أنه يتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في نجاح مبادرة كلنا واحد وخاصة بيترو فارنتي رئيس جمعية ايريس الإيطاليه الذي ساهم بجهد كبير في استخراج التصاريح اللازمة لمنح حريه الحركة للأفراد والسيارات لتوصيل المساعدات إلى الحالات التي تستحق وأيضًا إلى محمد العبدرئيس الجمعية المصريه الإيطاليه بمدينة بريشيا والي وليد فوزي المدير التنفيذي لرابطه الجاليه المصريه بميلانو وضواحيها ومدير مدرسه نجيب محفوظ ووجه محمود عثمان الشكر والتقدير إلى الشباب والمتطوعين المصريين الذي ساهموا بشكل كبير في نجاح المبادرة والي الأسر المصريه الكريمه والتي تساهم في تقديم التبرعات وكذلك أصحاب المخابز والجزارات ومحلات الخضار التي يمتلكها مصريون هنا في ميلانو.

و أكد بيترو فارنتي رئيس جميعه ايريس الإيطاليه وهي من أكبر الجمعيات الأهلية في الشمال الإيطالي أنه سعيد بالمساعدة في إنجاح مبادرة كلنا واحد وأشاد بروح التعاون المخلص بين أبناء الجاليه المصريه والاقدام على التبرع ومساعدة إخوانهم الإيطاليين والمصريين وأضاف أن هذا العمل من وجهه نظرة هو نوع من رد الجميل إلى إيطاليا التي احتضنت الجميع بدون تمييز.

وقال وليد فوزي المدير التنفيذي للرابطه ومدير مدرسه نجيب محفوظ: أن هذة المبادرة أعادت الحياة إلى مدرسه نجيب محفوظ بميلانو ولكن بدون طلاب وذلك من خلال فتح أبوابها لاستقبال التبرعات والمواد الغذائية المقدمة من أبناء الجاليه المصريه وتعبئتها وتغليفها وتوزيعها على الأسر المصريه والإيطاليه وبعض حالات المصريين العالقه في ميلانو والذين قدموا للعلاج واغراض أخرى.

و ذكر محمد العبدرئيس الجمعية المصريه الإيطاليه بمدينة بريشيا أنه فخور بما تم عمله الآن على أرض الواقع في ميلانو وأعرب عن سعادته بروح التعاون بين رابطه الجاليه المصريه بميلانو والجمعية المصريه الإيطاليه وجمعية ايريس الإيطاليه ونوة على أن مبادرة كلنا واحد في طريقها للانتشار في مدن أخرى مثل بريشيا وبيرجموا.

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الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه

الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية تطلق مبادرة « مبادرة كلنا واحد» لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانيه