شكرا لقرائتكم خبر عن «أدعم الجيش الأبيض».. مبادرة جديدة لتوصيل الأطباء والممرضين مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق وليد الجندي المدير التنفيذي لشركة فولتا للنقل الذكي والتي تتبني احلال وتجديد التاكسي الأبيض وتحويله إلى سيارات كهربائية مبادرة جديدة لتوصيل أطباء وممرضين مصر وكل العاملين بالقطاع الصحي في هذه الفترة الحرجة بعمر العالم بأسره بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل إلى منازلهم مجانا وهي سابقة لم تحدث في أي مكان من العالم لدعم مقدرات الدولة المصرية ودعم سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي في محاصرة انتشار الفيروس.

المبادرة تحمل اسم «ادعم الجيش الأبيض» ودعا فيها المهندس وليد الجندي كل رجال أعمال مصر بدعم أطباء مصر في حربهم على فيروس كورونا القاتل وإنقاذ حياة المصريين به، وذلك من خلال توفير كل ما يحتاجونه في حياتهم كي يتفرغوا للتركيز في مهام عملهم السامي الحالي.

وأعلن الجندي في تصريحاته الصحفية أنه سيكون أول المشاركين فعليا في هذه المبادرة من خلال قيامه بتوفير كل وسائل النقل التي يملكها لتوصيل الأطباء والممرضين وكل العاملين بالقطاع الصحي من وإلى المستشفى بالمجان كنوع من أنواع رد الجميل على تضحيتهم بحياتهم خدمة للوطن.

وأكد المدير التنفيذي لشركة فولتا أنه بصدد التواصل مع العديد من رجال الأعمال المصريين الكبار للمشاركة في مبادرته وتقديم كل الدعم لأفراد الجيش الأبيض في مختلف المجالات سيان المواصلات أو الأغذية أو أدوات التعقيم أو أدوات الحماية الشخصية وغيرها كي يجعلهم هذا كله يركزون في مهمتهم الحالية دون تفكير في أي شئ اخر.

ووجه وليد الجندي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة المصرية على نجاحهم وباقتدار في مواجهة جائحة كورونا التي ضربت العالم وتسببت في شلل دول كبرى كأمريكا وإيطاليا وإسبانيا وغيرهم.

واختتم تصريحاته مناشدا الشعب المصري بإعطاء دفعة معنوية كبرى للجيش الأبيض لجعله يواصل مشواره دون كلل أو ملل وذلك من خلال توجيه الشكر والتقدير لكل طبيب وممرض ترك أسرته وضحى بحياته خدمة للوطن.

Advertisements