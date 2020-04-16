شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا بالبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بعيد الأخوة المسيحين.

وتوجه الطرفان خلال الاتصال، بالدعاء من أجل أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد جميعا، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكد شيخ الأزهر اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التكافل والتضامن، لاسيما في تلك الجائحة التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع.