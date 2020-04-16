شكرا لقرائتكم خبر عن 20 واقيًا للوجه وأقنعة من «تعليم كفر الشيخ» للحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،٢٠ شيلد (واقي للوج )، وقناع ( mask ) للوقاية من فيروس كورونا، كدفعة أولى ضمن المشاركة المجتمعية التي وجهت بها وكيل الوزارة،لمساعدة الجيش الأبيض خط الدفاع الأول، لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا، ولعلاجهم المصابين.

وأكدت «كشك»، أنها توجه الشكر لرجال الجيش الأبيض، خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تثمن الدور الذي يقوم به اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،من توفير كافة الامكانيات، وللدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مؤكدة أن مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا صممت ٢٠ شيلد ( واقي للوجه ) ،وقناع ( mask ) للوقايه من فيروس كورونا في فاب لاب المدرسه وذلك تبرع من الطالبه شهد محرم، بالصف الأول الثانوي كدفعه أولى، وسيتم تسليم الدفعة الثانية الاسبوع المقبل ،وتضم عدد من أقنعة( masks ) كنوع من المشاركة المجتمعية في حماية الأطباء والتخفيف عن المرضي من انتشار هذا الوباء.

وتابعت «كشك»، أنها تثمن الدور الذي يقوم به المعلمونوالطلاب للوقوف جنباً إلى جنب مع الجيش الابيض، والتوعيه المستمرة لأهالينا عبر ووسائل التواصل المتعددة، وعمليات التطهير والتعقيم المستمرة حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، مشيدة بالطالبة شهد محرم، صاحبة الفكرة ضمن مبادرة مديرية التربية والتعليم،أحمد عماره، مدير المدرسة، والسيد رشوان ،مدير فاب لاب بمدرسه المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الكتور إبراهيم زيدان ،مدير مستشفى الحميات ،والدكتور إبراهيم الشناوي ،نائب مدير المستشفى ،والدكتور تامر مصباح ،رئيس قسم العزل ،والدكتور أحمد السعيد، رئيس مكافحة العدوى ،والدكتور محمد حلمي، وكيل المستشفى، والطالبة شهد محرم ،ووالدها، وأحمد عماره، مدير مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجي .

وأضافت كيل الوزارة، تم تسليم واقي الوجه والقناع لمدير مستشفى الحميات بكفر الشيخ، معبره عن تضامن كافة العاملين بالتعليم بالمحافظة للجيش الأبيض من أطباء وممرضين وهيئة معاونه وعمال وغيرهم ،أمل مصر في الحفاظ على شعبها لمنع انتشار المرض.