شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: نسعى على الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا «ركزنا على الزيارات الميدانية لمواقع العمل والإنشاءات»، مؤكدا: «هدفنا بث رسالة احتياجنا لقطاعات العمل والإنتاج بقوية والأهم الإجراءات الاحترازية وتأمين لعمالة على أعلى مستوى».
أشار رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «الرئيس بنفسه قام بزيارة العديد من المواقع للتأكد من الإجراءات»، لافتا «أننا نسعى على الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد المصرى والبقاء على فرص العمل».
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