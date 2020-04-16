شكرا لقرائتكم خبر عن في شم النسيم.. إغلاق الحدائق والشواطئ ومنع التجمعات في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إغلاق كل الشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال أعياد شم النسيم. كما قرر المحافظ منع تواجد أي تجمعات منعا تاما، وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حرصا على أنفسهم وعلي المجتمع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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