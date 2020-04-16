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في شم النسيم.. إغلاق الحدائق والشواطئ ومنع التجمعات في بورسعيد

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حمدي جمعة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إغلاق كل الشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال أعياد شم النسيم.

كما قرر المحافظ منع تواجد أي تجمعات منعا تاما، وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس حرصا على أنفسهم وعلي المجتمع.

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