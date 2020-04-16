شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: صحة المواطن في المقام الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الفترة الماضية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وعدم انتشار في البلاد، لافتاً إلى أن هذه القرارات من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين.
وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن صحة المواطن في المقام الأول ولكن لابد من عجلة الاقتصاد المصري تدور حتي نستطيع العودة لما بعد كورونا بأمر طبيعي.
وأشار إلى أن الدولة بكل أجهزتها تحت قيادة الرئيس تقوم بدورها وهناك تواجد من القطاع الخاص وهذا شيء محمود.
وأعلن أن التوجه فيما يخص الاثنين القادم أننا نأخذ إجراءات مشددة في هذا اليوم وسيطبق عليه إجراءات يومي الجمعة والسبت من غلق كامل للمقاهي والشواطئ والمتنزهات، بالإضافة لهذا الأمر أصدرنا قرار إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم السكك الحديد والأتوبيسات والنقل العام والنهري.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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