شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: هذه مخططات الإخوان الإرهابيين لنشر الفتنة باسم الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانسياق وراء مخططات الجماعات الإرهابية التي تسعى من خلالها لإسقاط الوطن ونشر الفتن والفوضى، مضيفا: «فى لعب تحريضى من مرتزقة الدين بمحاولة دغدغة مشاعر الناس باسم الدين».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «الإخوان الإرهابيين مش عاوزين الخير للبلد، عاوزين الناس تتخنق، فيقولك بيقفلوا المساجد عشان الناس متصليش، ومفيش كورونا ولا وباء ولة حاجة».