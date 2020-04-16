شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: هذه مخططات الإخوان الإرهابيين لنشر الفتنة باسم الدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانسياق وراء مخططات الجماعات الإرهابية التي تسعى من خلالها لإسقاط الوطن ونشر الفتن والفوضى، مضيفا: «فى لعب تحريضى من مرتزقة الدين بمحاولة دغدغة مشاعر الناس باسم الدين».
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «الإخوان الإرهابيين مش عاوزين الخير للبلد، عاوزين الناس تتخنق، فيقولك بيقفلوا المساجد عشان الناس متصليش، ومفيش كورونا ولا وباء ولة حاجة».
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