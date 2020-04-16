شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية واملاك الدولة التي وقعت خلال فترة الحظر وتمكنت الحملة من إزالة 4 مبان مخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مساحة مايقرب من 1000 متر مربع بقرية البقلية.

وشدد نائب المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع التنسيق الكامل مع الادارات الزراعية لحصر أي حالات تعدي وإزالتها في المهد وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أن حملات الإزالة مستمرة في كل القري والمراكز والمدن والتي انطلقت منذ بداية شهر مارس الماضي وتستمر حتي القضاء على كل التعديات.