شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تطوير كتب الصف الثالث الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، الخميس، على طلب قيام الوزارة بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي لا تمتلك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها أو جزء منها، والتي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة في حدود مبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري خلال العام الدراسي 2020/2021.

يأتي هذا في إطار اعتزام وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج الصف الثالث الابتدائي من خلال الشراكة مع مؤسسات ودور نشر محلية وعالمية تقوم بتأليف وإعداد المناهج طبقاً لأحدث النظم والدراسات العالمية.