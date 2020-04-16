شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «ابن سينا فارما» تتبرع بـ4 ملايين جنيه لمستشفيات العزل الصحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من عمر عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، والذى أشار خلاله إلى تبرع الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه كمساهمة من قيمة امر التوريد الموجه من الهيئة المصرية للشراء الموحد للشركة، لتوريد وتوفير الأدوية المطلوبة لمستشفيات العزل الصحى، والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه، مؤكداً في هذا الصدد انه تم بالفعل توريد هذه الأدوية إلى مخازن الهيئة.

واضاف عمر عبدالجواد ان الشركة قامت أيضا بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في اطار مكافحة فيروس «كورونا» على مستوى الجمهورية، بنشر 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة، واستخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بشركة ابن سينا فارما، والتى تضم 42 الف عميل من صيدليات ومستشفيات عامة وخاصة ووحدات صحية في جميع انحاء الجمهورية، وكذا استخدام منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، في نقل ونشر الرسائل الإرشادية والتوعوية المتعلقة بأزمة فيروس «كورونا» والتعامل معها.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لمسئول شركة ابن سينا فارما، على ما قامت به الشركة من مساهمة كريمة، في توفير الأدوية اللازمة لمستشفيات العزل الصحى لمصابى فيروس «كورونا»، وما قامت به كذلك من نشر للرسائل التوعوية على مستوى الجمهورية من خلال المتعاملين مع الشركة، وهو ما سيسهم في رفع الوعى لدى المواطنين بالإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الفيروس، وتجنب الإصابة به، مثمناً ما اكدت عليه الشركة في ختام خطابها من الحرص على الاحتفاظ بجميع العاملين بها والتحمل الكامل لكافة مرتباتهم، وكذا استعداد الشركة للمساهمة بما تمتلكه من امكانيات وخبرات في أي مبادرة من شانها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.