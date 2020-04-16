شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تجدد: سلبية الـ4 حالات المشتبه بإصابتها بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء، مجددًا سلبية 4 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، كان قد سبق عزلها في مستشفى بئر العبدالنموذجي للاشتباه في إصابتها .

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم عزل 4 حالات في مستشفى بئر العبدالنموذجي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه قامت المستشفى بتنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية، وفقًا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة، للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه، وتم إرسال العينات إلى المعامل، حيث وردت نتائج جميع العينات التي تفيد سلبيتها لفيروس «كورونا» المستجد .

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات الأمنية لحسن التعاون حرصًا على صحة المواطنين، مجددًا مناشدته للمواطنين في شمال سيناء بعدم تناول أخبار مغلوطة من شأنها إشاعة الذعر بين المواطنين والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة ( مديرية الصحة).

يذكر أنه سبق الاشتباه في نحو 13 حالة، حيث تم حجزها في مستشفيي العريش العام وبئر العبدالمركزي، وتم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية، وفقًا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه، وتم إرسال العينات إلى المعامل، حيث وردت العينات التي تفيد سلبية جميع الحالات المشتبه فيها لفيروس «كورونا» المستجد .