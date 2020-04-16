مجلس الوزراء يوافق على طرح وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على طرح إعلان للمواطنين محدودي الدخل لبيع الوحدات السكنية المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والزائدة والشاغرة وغير المباعة بمحافظات (الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح) بإجمالي عدد 35882 وحدة سكنية.

ووافق مجلس الوزراء، على طلب قيام الشركات المنتجة لوجبات البسكويت بتسليم الكميات المتبقية لديها إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الملاجئ ودور الأيتام وأي جهات أخرى تراها الوزارة تستحق، على أن تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات سداد القيمة للشركات وللمشروع الخدمي بوزارة الزراعة خصمًا من الاعتمادات المدرجة بميزانيتها لهذا الغرض.