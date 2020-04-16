الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن التعاون الجمركي مع بيلاروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا. ويتعلق الاتفاق بالتعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، الموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020. ويهدف الاتفاق إلى ضمان التطبيق الصحيح لأحكام التشريعات الجمركية لكل طرف، فضلاً عن منع ومكافحة المخالفات الجمركية، بالإضافة إلى الإخطار بالمستندات المتعلقة بالتشريعات الجمركية وتسليمها.

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