الحكومة: 1.4 مليار جنيه لشراء الكتب الدراسية التي لا تطبعها "التعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على طلب وزارة التربية والتعليم، بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي (لا تمتلك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها أو جزء منها)، والتي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة في حدود مبلغ 1.4 مليار جنيه مصري خلال العام الدراسي 2020/2021.

ويأتي ذلك في إطار اعتزام وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج الصف الثالث الابتدائي من خلال الشراكة مع مؤسسات ودور نشر محلية وعالمية تقوم بتأليف وإعداد المناهج طبقاً لأحدث النظم والدراسات العالمية.