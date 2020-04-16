وزيرة الصحة: سجلنا 3 حالات ولادة داخل مستشفيات العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مُستجدات إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية فيديو كونفرانس، إلى أن الفترة الماضية شهدت ثلاث حالات ولادة بداخل مستشفيات العزل. وأوضحت أنه تم تحويل عدد من الحالات البسيطة من مستشفيات العزل إلى مقار تم تجهيزها، بإجمالي 329 حالة، منها 59 حالة إلى المدينة الشبابية بأبو قير، و69 حالة لمركز التدريب المدني بدمياط، و54 حالة للمدينة الجامعية بالمنصورة، و122 حالة لمنشأة سياحية بأكتوبر، و5 حالات لنُزل الشباب بالأقصر، و20 حالة لنزل الشباب بأسوان.

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