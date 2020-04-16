في ظروف غامضة.. العثور على جثة مدرس داخل شقته بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة مدرس داخل شقته بمركز منشأة القناطر.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل منزله بدائرة مركز منشأة القناطر.

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انتقلت قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، وبقيادة العميد محمد عرفان، مفتش شمال أكتوبر، إذ عُثر على جثة "و.د."، مدرس.

وبينت معاينة الرائد سامح بدوري رئيس مباحث منشأة القناطر ومعاونه النقيب أحمد فرحات سلامة أبواب ونوافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.