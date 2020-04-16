الأمن العام ينفذ 71 ألف حكم قضائي ويضبط 159 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبط قطاع الامن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم، 159 قطعة سلاح ناري، و205 قضايا مخدرات وتنفيذ 71511 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 16 متهما، ارتكبوا 15 حادثا متنوعا، والقبض على 29 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وحجز 171 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 دراجات مُبلغ بسرقتها، وتحرير13760 مخالفة مرورية.

وجرى فحص 92 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.