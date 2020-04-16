شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم عجوز.. خروج 3 حالات جديدة من الحجر الصحي في قها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خرج، اليوم الخميس، من مستشفى الحجر الصحي بقها 3 متعافين من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 59 شخصًا من إجمالي 111 حالة استقبلتها المستشفى، توفى منهم 3 حالات فقط.
وأوضح بيان صادر من المستشفى، أن الحالات الجديدة جاءت نتائج التحاليل الخاصة بهم سلبية، بينهم عجوز كفيف تعافي من المرض، وممرض.
وقام فريق أطباء وممرضي المستشفى، بالاصطفاف في وداعه وتشجيعه بالتصفيق. وعبرّ المتعافين عن فرحتهم بالشفاء، موجهين الشكر لفريق عمل المستشفى، فيما انطلقت الزغاريد والهتافات خلال خروج الحالات حيث استقبلهم ذويهم بفرحة كبيرة.
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