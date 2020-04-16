شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 609 حالة تعد على 2180 فدانًا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي الإزالات المنفذة في الفترة من 25 مارس وحتى الأربعاء 15 إبريل، بلغ 609 حالة على مساحة 2180 فدانا و7 قيراط و2 سهم على الأراضي الزراعية، و588 حالة إزالة مباني على مساحة 61664 متر مربع.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الخميس، لاستكمال أعمال تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأبراج المخالفة بمنطقة القرداحي بابوفليو بشرق النيل، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، اللواء إيهاب البطران مساعد مدير الأمن، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.

وتابع «القاضي» أعمال الإزالة التي شملت عدد من الأبراج بالمنطقة، بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق مع جميع الأجهزة.

وأوضح أن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.

وكان المحافظ قد قاد عدد من الحملات المكبرة، لإزالة التعديات منها إحدى الحملات التي نجحت في استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي أرض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن أرض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة.

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