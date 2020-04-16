شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 847 طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق المحافظة للتخزين، مع التنبيه على المزارعين باتخاذ الطرق الاحترازية وعدم التجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا أثناء الحصاد وكذلك التوريد للشون والصوامع، مشيراً إلى أنه تم توريد 847 طنا و926 كيلو قمح في أول يوم للتوريد.

وأضاف «غراب» أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحا أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام هي 52 صومعة وبنكر وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص، تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 ألفا و328 فدانا.

وناشد المحافظ، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.