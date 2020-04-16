شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن تشكيل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمهنة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن تشكيل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة، وفقا للإجراءات، والأوراق الجديدة التي أقرها في وقت سابق، لتفادي وقوع الظلم على المحامين.

وقال بيان صحفي للنقابة، أن القرار نص على أنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة، ودراسة ومراجعة ومشاهدة ما يعانيه المحامون من شروط تعسفية تلزم بدليل بعينه لإثبات الاشتغال بالمحاماة، وترك هذا الأمر الحيوي لمطلق تصرف العاملين.

وأضاف: «ورغم خطورة البت في هذا الأمر سواء لتحقيق مصلحة النقابة في ألا يلتحق بها ويتمتع بحقوقها وامتيازاتها إلا المشتغلون فعلا بالمحاماة، أم لاتقاء ظلم المحامين والتعسف معهم ولتفادي وقوع مظالم فعلية لحقت بعدد غير قليل من المحامين، مما يستوجب أن يوكل هذا الأمر للجنة موسعة من مجلس النقابة يكون لها وحدها دون غيرها سلطة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة، من واقع الحقيقة الواجب الالتزام بها بغير تفريط ولا تعسف».

وتابع البيان: «مع اتساع المجال للمحامي وهذا حقه في اختيار أدلته على اشتغاله بالمحاماة، سواء كانت توكيلات أو محاضر جلسات أو صحف دعاوى أو مذكرات دفاع أو استشارات أعطاها أو عقود حررها أو ضرائب سددها أو بطاقته الضريبة أو عقد مكتبه أو عقد عمله مع زميل أو أجندة مكتبه أو إنذارات رسمية أرسلها أو مطالبات قضائية إلى غير ذلك من الأدلة، ودون إلزامه بشهادة التحركات بالذات ما لم يكن من العاملين بالخارج فيتعين تقديمه، مع وجوب التفرقة بين عدم الاشتغال، وبين تباعد العمل الذي يتعرض له كل محام أو توقف وقتي لمرض عضال أو حادث طارئ معوق، أو تناقص التوكيلات بمرور الزمن وهو بذاته لا يدل على عدم الاشتغال، إلى غير ذلك من الظروف والاعتبارات التي يقدرها الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة وقد لا يقدرها حق قدرها العامل الإداري».

واستكمل: «قررت تشكيل لجنة موسعة من مجلس نقابة المحامين تتولى هذا الأمر البالغ الأهمية والاضطلاع بتقدير أدلة الاشتغال والبت فيها، والتزام الجميع بقراراتها النهائية، وتتشكل اللجنة من رجائي عطية، نقيب المحامين، ومجدي ناجي سخي، ونبيل عبدالسلام، وأحمد بسيوني، ومحب المكاوي، وسعيد عبدالخالق، ومحمد فزاع، وماجد حنا، ومحمود الداخلي، ومحمد كركاب، وعبدالحفيظ الروبي، وورداني التوني، وعمر هريدي، وسيف النصر حماد، وأبوبكر ضوه، وفاطمة الزهراء، وهشام لطفي بليح، وسيد عبدالغني، وحسين الجمال، ومحمد عبدالوهاب، وإسماعيل طه، وصلاح سليمان، وأسامة سلمان، ومحمد الكسار، ومحمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة».

وأختتم البيان: «للجنة من واقع ما تقدره أن تطلب من صاحب الشأن التقدم بمزيد من أدلة الاشتغال، ولها أن تطالبه بدليل على أنه لا يمارس عملا أخر غير المحاماة، وفي حالة تساوى عدد الآراء عند التصويت، يرجح جانب النقيب، وقرارات اللجنة نهائية وتلتزم بها كافة قطاعات النقابة».

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