شكرا لقرائتكم خبر عن «المنيا» تستعد للشهر الكريم بـ 65 معرضًا لـ«أهلا رمضان» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم التنسيق مع 65 فرع لشركات، وسلاسل تجارية، للمشاركة في معارض «أهلًا رمضان 2020» بجميع المراكز، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم. ووجه «القاضي» مديرية التموين بالمحافظة، بمواصلة تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

استعدادات معارض «أهلا رمضان 2020» بالمنيا

استعدادات معارض «أهلا رمضان 2020» بالمنيا

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بتوفير جميع السلع بكافة المنافذ، مع إحكام الرقابة على كافة القطاعات، مؤكدا على أن المحافظة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهه تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه جرى تخصيص 6 فروع لشركات، وسلاسل تجارية، بمدينة المنيا، بالإضافة إلى فروع الشركات والسلاسل التجارية، بباقي المراكز، وذلك من اجل عرض كل المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.