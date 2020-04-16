شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تهدي طاقم مستشفى عزل العجمي «تورتة»: «حقكم على رأسنا أبطال 2020» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لقطة إنسانية وصفها الأطباء وطاقم التمريض بـ«موقف لا يوصف ولا ينسى» أهدت فتاة أطباء وممرضو مستشفى العجمي النموذجي (مستشفى العزل لمصابي فيروس «كورونا» المستجد «تورتة» مكتوب عليها عبارة «حقكم على رأسنا أبطال 2020».

ووصف الأطباء والتمريض بالمستشفى موقف الفتاة بـ«لا ينسى على الإطلاق خاصة أنه من فتاة لا تعرفهم ولا يعرفونها»، وذلك بهدف تقديم الدعم المعنوي لهم، خاصة مع تعرض الطاقم الطبي خلال الفترة الأخيرة إلى عدم تقدير من جانب الغير.

وكتبت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجى في الإسكندرية على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الخميس، قائلة: «لما بنوته جميله حساسة منعرفهاش، ولا تعرفنا تتعب نفسها وتفتكرنا وتبعتلنا حاجة حلوة يبقى التعب اللي بنحسُه يهون بجد.. شكرًا فرحتينا وخلتينا نحلي مع الشاي».

ونشر عدد من الأطباء صورة «التورتة» على حساباتهم الشخصية على «فيس بوك» موجهًا الشكر والتقدير للفتاة.

وفى سياق متصل، حرص مسؤولو الحجر الصحي في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل الثاني) على تنفيذ بعض التدريبات الرياضية لمصابي «كورونا» المحجوزين داخل المستشفى في خطوة لطمأنة من الطاقم الطبى للمصابين بعدم خطورة الفيروس، وإزالة الخوف المسيطر عليهم والملازم لهم من خلال جعل حياتهم اليومية طبيعية ورسم ضحكة على وجوه المصابين جسديًا ونفسيًا.

وقال مصدر داخل المستشفى إن «الهدف من التمرينات الرياضية التخفيف من معاناة المرضى من خلال مساعدتهم في أداء تمارين رياضية والجري لمدة ساعتين في حديقة الحجر داخل المدينة وكسر العزلة التي يواجهونها بالغرف».

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يشار إلى أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي تعافت وخرجت من مستشفى حجر صحى أبوقير 10 حالات و73 حالة من مستشفى العجمي النموذجي بإجمالي 83 حالة حتى الآن.

فتاة تهدى طاقم مستشفى عزل العجمي «تورتة»

فتاة تهدى طاقم مستشفى عزل العجمي «تورتة»

فتاة تهدى طاقم مستشفى عزل العجمي «تورتة»

فتاة تهدى طاقم مستشفى عزل العجمي «تورتة»

فتاة تهدى طاقم مستشفى عزل العجمي «تورتة»