شكرا لقرائتكم خبر عن «ايتيدا» تبدأ صرف المساندة التصديرية للدفعة الأولى من الشركات المستفيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، اليوم الخميس، إجراءات صرف مستحقات المجموعة الأولى، من الشركات المستفيدة، من الدورة العاشرة، لبرنامج المساندة التصديرية، لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت «الهيئة» أن 25 شركة ستحصل على مستحقاتها، بإجمالي مبلغ 5 مليون و170 ألف جنيه مصري، وذلك بعد أن قامت الهيئة والمراجع الخارجي للبرنامج، بمراجعة واعتماد مستنداتها. وتتضمن الدفعة الأولى 5 شركات من فئة الشركات متناهية الصغر، و20 شركة صغيرة من إجمالي 110 شركة، قامت بالاشتراك في البرنامج حتى الأن.

وقامت «الهيئة» بتعجيل إجراءات صرف المساندة التصديرية، لتبدأ في شهر إبريل الجاري على أن تكون أسبقية الصرف للشركات متناهية الصغر، والصغيرة، كأحد الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات، ومساندة الشركات العاملة بالقطاع، لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.