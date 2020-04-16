شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور 4 حالات بفيروس كورونا.. «بيطري بسيون» يطّهر «كفر جعفر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت إدارة الطب البيطرى بمركز بسيون، بمحافظة الغربية، بتطهير قرية كفر جعفر، بعد إصابة ٤ حالات بفيروس الكورنا. قال الدكتور كمال عاطف، مدير إدارة الطب البيطري، في بسيون إنه تم تشكيل فريق عاجل برئاسة الدكتور عثمان عبدالهادي، رئيس قسم الوقاية، وجمال خضر، مسؤول الأمن، لتطهير قرية كفر جعفر، وقرى مركز بسيون بالكامل، وجميع المصالح الحكومية، من مساجد تابعة لوزارة الأوقاف، وكنائس، ومركز الشرطة والمرور، وجميع مستشفيات بسيون، مرورًا بالبنوك والتأمينات وذلك كإجراء احترازي لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا. الطب البيطرى ببسبون يطهر القرية المصابة بكورونا الطب البيطرى ببسبون يطهر القرية المصابة بكورونا الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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