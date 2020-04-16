«البحر الأحمر» تطالب مسؤولي الفنادق والمنتجعات الالتزام بقرار غلق الشواطئ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت محافظة البحر الأحمر، مسؤولي وملاك الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، الالتزام بتعليمات قرار غلق الشواطئ وإيقاف الرحلات البحرية.

كما خاطبت مدير منتجع الجونة بالإفادة عن زائري منتجع الجونة من خلال كشف يوضح بياناتهم وبيانات السيارات خاصتهم وذويهم حتى يمكن تسهيل عملية إجراءات مرورهم عبر النقاط الأمنية وذلك في أقصى سرعة وقبل يوم الجمعة وقبل بدء إجازة شم النسيم واحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وقال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه لن يسمح بدخول الوافدين إلى مدينة الغردقة للاحتفال بشم النسيم على الشواطئ، وذلك بعد قرار غلق الشواطئ وإيقاف جميع الأنشطة والرحلات البحريةَ.

محافظة البحر الأحمر تطالب مسؤولي وملاك الفنادق والمنتجعات السياحية بالالتزام بتعليمات قرار غلق الشواطئ و إيقاف الرحلات البحرية

كان أصدر محافظ البحر الأحمر، قرارات تتعلق بغلق جميع الشواطئ بمدن المحافظة وتعليق الرحلات البحرية للمراكب السياحية، ويخوت السفاري والمراكب الخاصة، بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.