شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: استرداد 177 ألف متر من أملاك الدولة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الخميس، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال ال٢٤ ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قال «شعراوي» في تصريحات صحفية، إن التقرير الخاص بمجهود المحافظات أشار إلى أنها نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون في إزالة 241 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة، خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإزالات إلى 1774 حالة واسترداد حوالي 177 ألف متر مربع ليصل الإجمالي ٢ مليون 467 ألف متر مربع وإزالة 24 حالة تعدي بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 261 إزالة، كما تم إزالة 69 حالة للبناء المخالف والعشوائى على مساحة 14 ألف متر مربع ليصل إجمالى الإزالات التي تم تنفيذها إلى 3367 حالة بإجمالي 132 ألف متر مربع، و298 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 8 أفدنة أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التي تم القيام بها إلى 4693 حالة إزالة على مساحة 1470فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبية وتكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسؤولياتهم في إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها وإزالة التعديات والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما يتم من جهود لكافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات وإسترداد أراضي الدولة.

وأكد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة المحلية بالمحافظات وجهات الولاية للإسراع في استثمار أراضي وأملاك الدولة المستردة وعدم عودة التعدي مرة أخرى، من خلال إقامة مشروعات قومية أو خدمية للمواطنين وتحقيق عوائد إقتصادية وضمان استرداد حقوق الدولة كاملة والحفاظ عليها، مشددا على ضرورة الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.