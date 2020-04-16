شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: وقف أنشطة المراكب العائمة والحدائق من الأحد للثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، إيقاف كافة أنشطة المراكب العائمة والمراسي النيلية، والأتوبيسات النهرية، والحدائق، بكافة أنواعها اعتبارًا من الساعة 6 صباح الأحد حتى الساعة 6 صباح الثلاثاء.
جاء ذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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