شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: وقف أنشطة المراكب العائمة والحدائق من الأحد للثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، إيقاف كافة أنشطة المراكب العائمة والمراسي النيلية، والأتوبيسات النهرية، والحدائق، بكافة أنواعها اعتبارًا من الساعة 6 صباح الأحد حتى الساعة 6 صباح الثلاثاء.

جاء ذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.