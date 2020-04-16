شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس مجلس الوزراء (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 15 مكرر (ب)، أمس الأربعاء، 3 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. وشمل العدد قرار رقم 903 لسنة 2020 بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر- محافظة الدقهلية. وقرار رقك 907 لسنة 2020، بضم وزير النقل إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020. وقرار رقم 908 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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