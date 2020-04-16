شكرا لقرائتكم خبر عن «يعملون للوطن لكن لديهم التزامات مادية».. النقابة تطالب بصرف مكافآت أطباء العزل بعد توقفها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستئناف صرف مستحقات الأطباء العاملين بمستشفيات العزل، بعد ورود شكاوى إليها من توقف صرف المكافآت، التي سبق وقررتها وزارة الصحة.

وطالبت النقابة، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتوجية الجهات الطبية التابعة لها، لتطبيق قرارات الحكومة الاستثنائية، لتقليل العدوى بين الأطباء، خاصة منح الإجازات الاستثنائية للفئات الأكثر عرضة للعدوى.

وقال بيان صحفي للنقابة، إن خطابها لـ«مدبولي» جاء بالرغم من علم الجميع بأن الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، يعملون بإخلاص لحماية الشعب المصري، من مخاطر العدوى بفيروس كورونا، فهم الأكثر عرضة للعدوى، بسبب تواجدهم الحتمي وسط المرضى لرعايتهم، ووردت للنقابة شكاوى من بعض الأطباء العاملين بمستشفيات العزل المخصصة لعلاج المصابين بـ«كورونا»، بامتناع الجهات المختصة عن صرف المستحقات المالية التي تم التعهد بصرفها لهم، وتم صرفها بالفعل لأول دفعة من الأطباء عملت بمستشفى النجيلة بمطروح، بقيمة عشرون ألف جنيها كمكافأة، لكل منهم عن كامل الفترة المقدرة بأربعة عشر يوما، ليتم الامتناع عن صرفها بعدها.

وأضاف البيان: «ونحيط سيادتكم علما بأنه حتى وإن كان الأطباء يعملون لصالح الوطن دون النظر للاعتبارات المادية، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل أن لكل منهم التزامات مادية نحو نفسه وأسرته عليهم الوفاء بها خاصة في ظل تفرغهم التام للعمل بهذه المستشفيات طوال فترة العمل التي يليها أيضا فترة حجر إجباري لهم».

وتابع البيان إنه من غير المتصور أن تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن قيمة المستحقات المالية الإضافية وتصرفها للبعض، ثم تعدل عن الصرف للبعض الآخر، خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية، بضرورة صرف مكافآت استثنائية لأعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات العزل، وما يمثل تشجيعا معنويا لهم، لذلك نرجو اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف المستحقات المالية المعلن عنها سابقا لأعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات العزل والحجر».

كما طالبت النقابة وزيرة الصحة، بتطبيق قرارات الحكومة الاحترازية الهادفة لتقليل نسبة العدوى بفيروس كورونا، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بمنح بعض الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات العدوى إجازات استثنائية، ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة بعد التقدم بشهادة صحية تثبت المرض، والسيدات الحوامل، والأمهات لأطفال اقل من 12 سنة.

وأضافت النقابة: «نحيطكم علما بأن العديد من جهات العمل ترفض تطبيق هذا القرار على الأطباء، مما يعد التفافا على الهدف المنشود، ويزيد من احتمالات نقل العدوى ومضاعفاتها للأطباء الذين قد يصبحوا نتيجة لذلك مصدرا لنقل العدوى لأسرهم والمجتمع، كما تتعنت بعض جهات العمل في قبول الإجازات القانونية مثل إجازة رعاية الطفل، مع علمنا بعدم وجود حضانات ترعى الأطفال خلال فترة ذهاب الطبيبة للعمل».

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واختتم خطاب النقابة مطالبة جميع الجهات الطبية التابعة لوزارة الصحة بضرورة منح إجازات استثنائية لمستحقيها، والتنبيه عليهم بعدم المماطلة أو تعطيل حصول الطبيبات على إجازات رعاية الطفل».