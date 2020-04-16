شكرا لقرائتكم خبر عن رسام بالغردقة يُخلّد استشهاد «الحوفي» بـ«بورتريه حبات الأرز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خلّد الشيف خالد عبدالفتاح، الشهير برسام المشاهير، والذي يعمل بإحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة، استشهاد المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد في واقعة الأميرية الإرهابية، عن طريق رسم بورتريه للبطل من «حبات الأرز».
وقال الرسام في تصريحات صحفية، الخميس، إنه حرص على تصميم صورة الشهيد، تقديرًا لبطولته وشجاعته، مهديًا اللوحة لأسرة الشهيد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
2,505
-
تعافي
553
-
وفيات
183
كانت هذه تفاصيل خبر رسام بالغردقة يُخلّد استشهاد «الحوفي» بـ«بورتريه حبات الأرز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.