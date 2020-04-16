شكرا لقرائتكم خبر عن رسام بالغردقة يُخلّد استشهاد «الحوفي» بـ«بورتريه حبات الأرز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلّد الشيف خالد عبدالفتاح، الشهير برسام المشاهير، والذي يعمل بإحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة، استشهاد المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد في واقعة الأميرية الإرهابية، عن طريق رسم بورتريه للبطل من «حبات الأرز».

وقال الرسام في تصريحات صحفية، الخميس، إنه حرص على تصميم صورة الشهيد، تقديرًا لبطولته وشجاعته، مهديًا اللوحة لأسرة الشهيد.