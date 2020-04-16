شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن عن جائزة «إيسيسكو» للأفلام القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الخميس، إطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) جائزة للأفلام القصيرة ضمن مبادرتها (الثقافة عن بعد) داخل (بيت الإيسيسكو للأفلام القصيرة).

وأشارت المنظمة إلى أن الهدف من إطلاق هذه الجائزة هو تحفيز الإبداع واكتشاف المواهب، ونشر ثقافة السلام، وتشجيع الإنتاج السينمائى، وتكوين مكتبة الإيسيسكو الرقمية للأفلام القصيرة.

وأوضحت المنظمة أن مجالات الجائزة هي: الدراما، التوثيق، التراث والفلكلور الشعبى، القيم الإنسانية، الصحة والبيئة، أفلام الأطفال، الحياة اليومية في زمن كورونا، الكوميديا.

وأضافت المنظمة أن الجائزة تمنح لأفضل ثلاثة أفلام قصيرة على النحو التالى: (الأول) 8 آلاف دولار، (الثانى) 6 آلاف دولار، (الثالث) 4 آلاف دولار.

ووضعت المنظمة عدة شروط للمتقدمين للحصول على الجائزة، ومنها: ألا تتعدى مدة العرض 4 دقائق، ألا يكون قد سبق الاشتراك بالفيلم في مسابقة أخرى، عدم المساس بالقيم الإنسانية والدينية والوطنية، تضمين الفيلم ترجمة بإحدى لغات المنظمة الثلاث، يمكن أن يكون الفيلم بأصوات طبيعية وموسيقية دون كلام، على أن ترسل الترشيحات إلى العنوان البريدى: [email protected]

ومن المقرر أن تشكل الإيسيسكو لجنة تحكيم متخصصة لاختيار الأفلام القصيرة الفائزة، ويتم تسليم الجوائز في حفل تكريمى خاص بمقر الإيسيسكو بالرباط.

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