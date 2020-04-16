شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريون أكلوا حمير كتير جدًا».. «الفلاحين» تكشف حقيقة لحوم 3 محال شهيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، عن حقيقة ضبط عدد من المحال التي تبيع لحوم الحمير، وذلك عن طريق عمليات تتبع المدابغ وضبط جلود الحمير وبممارسة الضغوط على العاملين في المدابغ يتم التوصل إلى طريق اللحوم وإلى أي مطاعم ذهبت هذه اللحوم، حيث إن أصحاب المحال يحصلون على أرباح من الجلود أعلى من اللحوم، كما أن أسعار لحوم الحمير أرخص بكثير من لحوم المواشي خاصة في الوقت الحالي وارتفاع أسعار المواشي، حيث إن «جلود الحمير بيزنس خاص».

وقال «أبواللوز»، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن «المصريين شعب طيب بطبعه، وللأسف أكل لحم حمير كتير جدا»، لافتا إلى أن «لحوم الحمير رخيصة والجلود أسعارها مرتفعة ويتم تصديرها للصين بأسعار باهظة وهو ما دفع أصحاب المحال وتجار الجلود إلى بيع لحوم الحمير للمواطنين، حيث إن التخلص من لحوم الحمير برميها في القمامة سينكشف أمرهم»، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل حملاتها على جميع محال الكباب والكفتة في العديد من المحافظات لضبط لحوم حمير أخرى.

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين أن «كميات اللحوم التي تم ضبطها في ٣ محال شهيرة تقوم بالبيع وتوزيع الوجبات السريعة على كورنيش المعادي في منطقة حلوان والمعصرة بجنوب القاهرة، والتي تبين أنها لحوم من الفصيلة الخيلية والتي تحتوي في اللحوم المخلوطة في الكفتة والكباب».

وأضاف أنه «تم سحب عينات من المحال الثلاثة وتم تحليلها بمعامل بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة وأثبت المعمل أن اللحوم من الفصيلة الخيلية ومخلوطة بلحوم أخرى وتم إغلاق هذه المحلات وإرسال نتيجة التحاليل للنيابة العامة بالتنسيق مع طب بيطري القاهرة وحي المعصرة وحلوان بعد اغلاق المحلات بشكل كامل».