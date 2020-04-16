شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: نقل استخراج تصاريح الدفن بعد المواعيد الرسمية لـ«صحة شبين أول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم نقل أعمال مكتب استخراج تصاريح الدفن بعد مواعيد العمل الرسمية وعلى مدار 24 ساعة من مكتب صحة شبين الكوم ثاني إلى مكتب صحة شبين الكوم أول بشبين الكوم – مساكن الأوقاف – بجوار المرور القديم، للتيسير على المواطنين، ومنعاً للتزاحم، وللحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والمتضمنة نقل أعمال مكتب استخراج تصاريح الدفن بعد مواعيد العمل الرسمية، علماً بأن جميع مكاتب الصحة بنطاق المحافظة تعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً شتاءً ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً صيفاً، وذلك للحد من التجمعات ونقل انتشار العدوى بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة اتخاذ اللازم، بشأن تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والخاصة باستخراج تصاريح الدفن، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.