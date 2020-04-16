شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على إرهابى مصاب بكورونا حاول نشر العدوى بولاية قبلى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الداخلية التونسية التونسية إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر "التكفيرية" في ولاية قبلي، قائم على نشر فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة بحسب وسائل إعلام تونسية أن المشتبه استغل سلطته المعنوية على باقي العناصر "التكفيرية" خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا المستجد، لتحريضهم على تعمد العطس والكحة و نشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الأمنية أثناء إجراءات المراقبة الإدارية.

وقالت إن الهدف مما قام به هو إصابة الأمنيين بالعدوى، مشيرة إلى اعتراف أحد العناصر بتلقيه تعليمات بهذا الخصوص من المشتبه به.

وقررت السلطات التونسية الاحتفاظ بالمحرض والإبقاء على العنصر الثاني بالحجر الصحي الإجباري لحين إتمام التحاليل التي تفيد إصابته بالفيروس من عدمه.

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وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 747، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم.

وكانت وزارة الصحة في تونس، أعلنت تسجيل 14 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، من مجموع 692 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة، من أصل 10676 تحليلا مخبريا.، وقالت الوزارة، إنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 28 شخصا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وينتشر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير فى مختلف دول العالم، حيث تخطت وفياته حاجز الـ100 ألف، فى حين تجاوز تعداد المصابين بفيروس كورونا المليون و700 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 380 ألف حالة.