فيديو .. رحلة "كوفيد 19" من المهد إلى التفشى بالعالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من مليون و866 ألف مصاب بكورونا و115 ألف حالة وفاة حتى الآن فكيف حدث هذا ؟ ..وما هي رحلته من بداية ظهوره حتى التفشى؟

في ديسمبر 2019 تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأول إصابة بالتهاب رئوي غامض فى الصين. وفي 5 يناير أخطرت الصحة العالمية رسميًا جميع الدول الأعضاء بوجود تفشي وبائي وفي 10 من الشهر نفسه أصدرت المنظمة إرشادات الكشف عن حالات الإصابة واختبارها وحماية العاملين الصحيين Advertisements في الفيديو التالي نستعرض التسلسل الزمني من بداية ظهور الفيروس الى مرحلة اعلان تفشيه في العالم أجمع

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