شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك، بهضبة أبو طرطور بمدينة الخارجة بالوادى الجديد. Advertisements وتختص المنطقة الحرة بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وتشغيل مصنعين يقتصر نشاطهما على إنتاج حامض الكبريتك وحامض الفوسفوريك فقط دون صناعة الأسمدة .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.