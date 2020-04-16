توجيه عاجل من الرئيس بضمان الحفاظ على احتياطى المواد البترولية الاستراتيجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا. Advertisements جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

صورة اجتماع السيسي

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