شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفرض الحكومة بعد اجتماعها اليوم حظرا كليا لمواجهة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعالى الأصوات بين المصريين سواء في الشارع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بتطبيق حظر كلي للتجوال فى البلاد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لمنع التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا بشكل كبير بين جموع المصريين، وهو القرار الذى سيكون له تداعيات وانعكاسات كبيرة في كافة المجالات.

وأثارت مشاهد التجمعات الكبيرة في وسائل المواصلات والأسواق خاصة في الموسكى والعتبة حالة من السخط الكبير بين المصريين، وذلك بسبب خطورة التجمعات الكبيرة التي تهدد بنشر وباء كورونا المستجد بشكل سريع، وهو ما يدفع الحكومة لمناقشة عدد من السيناريوهات لمجابهة الوباء.

ويواجه قرار الحكومة بفرض حظر كلى عدة عقبات أبرزها التداعيات الاقتصادية الكارثية التي ستنعكس بشكل سلبى على حياة المواطنين، وهو ما يمكن أن يدفعها لوضع آليات صارمة وحاسمة لمنع التجمعات عبر فرض غرامات أو اللجوء لإصدار قرارات بتقليص ساعات عمل بعض المحال التي تشهد تجمعات، بالإضافة إلى وضع آلية محددة لمنع التكدس في وسائل المواصلات.

وأقدم عدد من المواطنين على السفر إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة شم النسيم هناك وهو ما دفع عدد من المحافظين لإصدار عدد من القرارات لمواجهة تلك التحركات، وذلك بالعمل على إغلاق الفنادق والمتنزهات ومنع دخول السيارات القادمة إلى المدن الساحلية من محافظات آخرى.

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وترأس منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة عقب هذا الإجتماع الإجراءات المتعلقة بشم النسيم فى ضوء جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا .

كانت مصادر مسئولة قد كشفت لـ"الخليج 365"، أن اجتماع مجلس الوزراء المنتظر انعقاده عصر اليوم الخميس، سيتم خلاله الإعلان عن القرارات المرتقبة بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لشم النسيم لمنع التجمعات والاختلاط حفاظا على سلامة وصحة المواطنين فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضحت المصادر، أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات بجانب حظر التجوال السارى حاليا، مضيفة أن هناك اتجاه لاعتبار يومى الأحد والاثنين مثل الجمعة والسبت من حيث الإغلاق التام لكافة المراكز التجارية والمولات والمحال الكبرى، كما أن هناك اتجاه بوجود حظر تجوال جزئى وتشديد الإجراءات تجاه أي تجمعات.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء لوزارة الداخلية وكافة المحافظين باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى تجمعات، مؤكدة انه لن يتم السماح بتواجد أى تجمعات للمواطنين خلال شم النسيم خاصة مع إغلاق كافة الشواطئ والمتنزهات.