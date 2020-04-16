- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحدد أسعار منتجات التعقيم لمواجهة كورونا وتلزم البائعين بإعلانها بشكل ظاهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع إلتزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين ، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى
وتضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
WhatsApp Image 2020-04-16 at 2.13.56 PM (1)
WhatsApp Image 2020-04-16 at 2.13.56 PM
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تحدد أسعار منتجات التعقيم لمواجهة كورونا وتلزم البائعين بإعلانها بشكل ظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.