شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل مصر بشحنة كواشف كورونا القادمة من الصين؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وثيقة صينية رسمية كتب عليها أبيات شعرية لأمير الشعراء أحمد شوقي "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا فى الهم شرق"، سلمت الصين بمطار القاهرة صباح اليوم شحنة مستلزمات هدية لمصر فى إطار مساعدة القاهرة على مواجهة فيرس كورونا المستجد وهو ما عكس ترابط عمق العلاقات بين البلادين والترابط الوثيق بين الشعبين.

الهدية التي قدمتها الصين تؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الصين لمصر فى رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتى ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

ووفقا لبيان وزارة الصحة والسكان جرت مراسم تسلم الشحنة، بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، وحضرها لياو ليتشيانج، السفير الصيني لدى مصر، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة "ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان"، وأعرب " شوقي" عن شكره وامتنانه للجانب الصيني على المساعدات والدعم الذى تقدمه الصين لمصر في ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.

الشحنة تبلغ 4 أطنان تتضمن مستلزمات طبية وقائية منها 20 ألف كمامة N95، و10 آلاف من ملابس الوقاية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النووية لفيروس كورونا المستجد تشتغل فى الكشف عن الفيروس للحالات المشتبة في إيجابيتها للفيروس .

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وأكد الدكتور محمد شوقي، خلال مراسم تسلم الشحنة نيابة عن وزيرة الصحة على عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والتبادل التجاري، فضلاً عن التعاون في مجال الصحة، لافتا إلى ما قامت به مصر من نجاح غير مسبوق في القضاء على فيروس "سي"، مشيرا إلى أن زيارة الوزيرة الأخيرة لبكين وهانزو في نهاية عام 2018، كانت بسبب توفير المواد الخام الخاصة بعقار فيروس "سي"، والتي كانت الصين داعماً لمصر في توفيرها.

ومن جانبه، أكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، أن هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن والتعاون المستمر بين الرئيس الصين والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه المساعدات هى رد للجميل المصري وأضاف أن الصين ستتيح ما لديها من معلومات ونتائج فنية للجانب المصري للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بين الخبراء الصينيين والمصريين لتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين فى التصدي لفيروس كورونا. وأشار إلى ثقته في القيادة السياسية الحكيمة فى مصر وقراراتها التى سيكون لها بالغ الأثر في التغلب على فيروس كورونا المستجد خلال أقرب وقت ممكن ونوه ان هذه المساعدات هى الدفعة الأولى التى تقدمها الصين إلي مصر، لافتا إلى إرسال دفعات أخري خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف عن زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية، مشيرا إلى أن مستقبل مصر بعد انتهاء هذا الوباء سيكون الأفضل بين دول العالم.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان، قامت بزيارة إلي جمهورية الصين الشعبية فى الأول من شهر مارس الماضي محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، فى إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتأتي تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات".