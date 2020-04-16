شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: أزمة كورونا ستتحسن في نوفمبر..واللقاحات المكتشفة غير نهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العالم المصرى فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إنه ليس هناك أي اثبات حتى الآن يشير إلى احتمالية تصنيع فيروس كورونا للإضرار بدولة بعينها، مضيفاً، : "الأوبئة دى كانت بتيجى للأرض منذ قديم الزمن، كل شوية بيحصل هذا الأمر بشكل كبير، فهذا الأمر طبيعى ولا يجب أن نتعامل معه من باب التآمر".

وأضاف "الباز" في حديثه للايف الخليج 365 من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، أن كل اللقاحات التي تم الإعلان عنها هي غير نهائية، : " كل دى تجارب غير نهائية ومفيش حد عارف هنعمل إيه، لكن كل دول العالم شغالين، وهيوصلوا بلا شك، وفى يوم من الأيام أكيد هنكتشف لقاح يعالج الفيروس بشكل نهائي وفعال".

وعن توقعاته لتوقيت انتهاء تلك الأزمة، قال العالم المصرى فاروق الباز، : "توقعاتى بالنسبة للوضع الحالي وتاريخ الأوبئة، هنفضل عدة شهور، لأن لو حد لقى لقاح هياخد عدة شهور لإثبات مدى فعاليته، فهنفضل في المعضلة شهور مهما كان الوضع، في نظرى نوفمبر المقبل هيكون الوضع إتغير، وستتحسن الأمور ".

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