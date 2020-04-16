شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مطلع المحور من ميدان لبنان لطريق إسكندرية الزراعى 7 أيام لتطوير الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، تحويلات مرورية بسبب أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائرى، فى المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة _ إسكندرية الزراعى، حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو لمدة 7 أيام، على أن تبدأ الأعمال أمام القادم من محور 26 يوليو اتجاه الطريق الدائرى، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وستقوم الشركة المنفذة للأعمال بالتنسيق على غلق مطلع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه القوس الغربى، اتجاه طريق القاهرة _ إسكندرية الزراعى، وذلك لتنفيذ أعمال كشط وأعادة رصف بالقوس الغربى مع التقائه بنهاية الطريق ، مما يستلزم إجراء تعديلات فى حركة السيارات للقادم من أعلى ميدان لبنان وترغب الصعود الى القوس الغربى اتجاه طريق إسكندرية الزراعى.

Advertisements

لتكون على النحو التالى، السيارات القادمة أعلى محور 26 يوليو من ميدان لبنان تستكمل السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر مرور من أسفل الدائرى ثم الصعود يمينا لمطلع القوس الغربى اتجاه الهرم، ثم يمينا سلوك منزل القوس الغربى المؤدى الى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود يمينا مرة أخرى من مطلع محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والمؤدى الى القوس الغربى اتجاه طريق القاهرة_ إسكندرية الزراعى، وتستغرق مدة الغلق سبعة أيام تبدا من الساعة الثامنة صباح غدا الجمعة لحين انتهاء فترة الأعمال.