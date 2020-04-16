فيديو .. من "أونلاين ميتنج" لـ"قمم إلكترونية".. العلاقات الدولية بزمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة ربما تكون الأسوأ على مدار التاريخ المعاصر خلفها وباء كورونا، إصابات تقترب من حاجز الـ2 مليون شخص.. ووفيات لا تتوقف
لكن.. هل كان كورونا شراً مطلقاً ؟!
وبخلاف الآثار البيئية واستفادة المناخ من الاغلاق العالمى للمصانع ، دشن فيروس كورونا عصر جديد في العلاقات الدولية
وفتح الوباء الباب واسعاً لاستغلال أفضل لتكنولوجيا الاتصال
في الفيديو التالي نستعرض بالتواريخ والأرقام كيف حدث هذا
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