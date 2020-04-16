شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء فى مستشفى جزائرى يحتفلون بعيد ميلاد طفل مصاب بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مجموعة من الأطباء فى احدى مستشفيات الجزائر وهى " بلعباس"، بعيد ميلاد، طفل صغير يعانى من فيروس كورونا، ويتلقى العلاج داخل الحجر الصحى، حيث اجتمع مجموعة من الأطباء وأحضروا له "تورتة"، وقاموا بتقطعيها، وغنى له الأطباء احتفالا بعيد ميلاده، وقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الجزائر بهذه اللافتة الإنسانية التى قام بها أطباء المستشفى تجاه الطفل.

وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 2160 حالة إصابة ، و336 حالة وفاة.



أطباء المستشفى فى عيد الميلاد

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وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 90 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 708 حالات .. مشيرا إلى أن هناك 26 ولاية لم تسجل إصابات اليوم، مضيفا أن 3213 مصابا تخضع للعلاج بالبروتوكول العلاجي الجديد.



الطبيب يحتفل بالفتى الجزائرى

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



نصيحة الصبى للجزائريين

وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس "كورونا".