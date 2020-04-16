رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد أسعار بيع بعض منتجات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ونص على أن تعتبر جميع المنتجات الواردة بالجدول المرفق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 16 لسنة 2020 بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو طرطور لحامض الفسفوريك "ش.م.م" بهضبة أبوطرطور بمدينة الخارجة بمحافظ الوادي الجديد.
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